Xiaomi 12S Ultra получил улучшения для камеры и беспроводной зарядки

Xiaomi 12S Ultra, который позиционируется производителем как лучший флагманский смартфон и лучший камерофон Xiaomi, получил новую стабильную прошивку MIUI 13.0.5.0.

Размер обновления составляет 740 МБ. Журнал изменений показывает, что это обновление улучшает работу беспроводной быстрой зарядки. Кроме того, Ван Хуа (Wang Hua), глава отдела по связям с общественностью Xiaomi, заявил, что это обновление оптимизации работу камеры устройства.

Самая большая изюминка Xiaomi Mi 12S Ultra в том, что он оснащён однодюймовым сенсором IMX989 разрешением 50 Мп, разработанным совместно с Sony. Размер пикселя составляет 3,2 мкм, что обеспечивает превосходную способность подавления шума, большой динамический диапазон и отличную детализацию. Все три задних модуля поддерживают запись видео 8K.





Xiaomi Mi 12S Ultra оснащён 6,73-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 3200 x 1440 пикселей с люминесцентным материалом E5, общей яркостью 1000 кд/м2, пиковой яркостью 1500 кд/м2, плотностью 522 пикселя на дюйм. Он поддерживает интеллектуальную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Xiaomi Mi 12S Ultra оснащён флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и аккумулятором на 4860 мА•ч. Смартфон поддерживает 67-ваттную проводную зарядку, беспроводную мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Смартфон продаётся только в Китае.