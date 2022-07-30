Xiaomi 12S Ultra будет снимать ещё лучше? В смартфоне обнаружили новый неактивированный процессор

У компании Xiaomi уже есть четыре процессора собственной разработки, а именно SoC Surging S1, процессор обработки изображений Surging C1, чип быстрой зарядки Surging P1 и чип управления аккумулятором Surging G1.





Недавно выпущенный Xiaomi 12S Ultra получил Surging P1 и Surging G1, которые позволяют продлить срок службы батареи и значительно повысить эффективность зарядки. Однако в ходе свежей разборки выяснилось, что в Xiaomi 12S Ultra на самом деле установлено процессор Surging C2, который спрятан посреди двухслойной материнской платы и его сложно увидеть сразу.

То есть в Xiaomi Mi 12S Ultra впервые используются три чипа собственной разработки Xiaomi. На момент презентации Xiaomi вообще не упомянула Surging C2, при этом слухи об этом процессоре ходили довольно давно. Он упоминался в коде MIUI, связанном с Xiaomi Mi 12 Ultra, ещё в мае этого года.





Китайский инсайдер Ice Universe, сливший массу достоверной информации о разных смартфонах, так прокомментировал это:

В Xiaomi 12S Ultra есть пасхалка, которая представляет собой процессор Xiaomi C2, отвечающий за обработку изображений, но в настоящее время он не включен. Xiaomi проводит финальное тестирование, а затем включит его при помощи обновления программного обеспечения.

Ice Universe одним из первых рассказал о смартфонах с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung.