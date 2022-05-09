Xiaomi 12S Pro станет первым флагманом компании без Qualcomm

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Во второй половине года Xiaomi планирует анонсировать ряд флагманов, включая Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. Ранее предполагалось, что эти модели получат однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1 Plus, однако теперь появилась новая информация.

Сведениями поделился ресурс Xiaomiui, который сообщает, что что Xiaomi 12S Pro будет построен на базе однокристальной системы Dimensity 9000. Говоря о новинке, издание называет её Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 Edition. Это позволяет предположить, что смартфон будет доступен в версиях со Snapdragon 8 Gen 1 Plus и Dimensity 9000.





Предположительно, Xiaomi 12S Pro и его младшая версия (Xiaomi 12S) могут появиться в продаже в конце июля или августе этого года. Источник сообщает, что смартфоны не выйдут на мировой рынок и останутся эксклюзивными для Китая.

Согласно информации, предоставленной авторитетным источником информации Digital Chat Station, бренд также приготовил Max-версию Xiaomi 12 Pro. По характеристикам устройство будет похоже на Xiaomi 12 Pro, но получит увеличенный экран неизвестной диагонали.

Лу Вейбинг, генеральный менеджер бренда Redmi, недавно опубликовал сообщение в Weibo, в котором он подтвердил, что что новые смартфоны серии Redmi Note готовятся к выпуску. Руководитель Redmi отметил, что компания будет придерживаться стратегии выпуска двух серий устройств Note в течение года. Таким образом, смартфоны семейства Redmi Note 12 дебютируют в текущем полугодии, а устройства Redmi Note 13 можно ожидать во второй половине 2022 года.