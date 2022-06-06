Xiaomi 12 Ultra станет королём ночной съёмки. На это намекает глава компании

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Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, опубликовал новую фотографию, на которой показаны камера Leica, позволяющая делать только черно-белые фотографии, и объектив Nox 50mm F/0,95.

Данный объектив имеет максимальную диафрагму F/0,95, что, как заявляет производитель, «на 12% больше, чем у человеческого глаза». Он может создавать портреты с малой глубиной резкости и считается одним из лучших объективом из когда-либо созданных. В условиях съемки с естественным освещением он предлагает высочайшую детализацию. Даже при ночной съемке сохраняет прекрасное качество изображения и эффект бок.





Под этим сообщением многие пользователи Weibo высказали предположение, что Xiaomi 12 Ultra станет новым королём ночной съёмки. Напомним, Xiaomi и Leica недавно сообщили о сотрудничестве, пообещав представить первый смартфон в июле этого года.

Ожидается, что он получи большой модуль основной камеры, сверхширокоугольный и перископный телеобъектив. Камера будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения.

Лэй Цзюнь недавно процитировал технического директора Leica по оптическому дизайну и технологиям: «Мы вложили весь более чем 100-летний опыт Leica в области обработки изображений в новые смартфоны Xiaomi».