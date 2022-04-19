Xiaomi 12 Ultra получит новейший огромный датчик Sony IMX989

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Пока флагманы Vivo X80 готовятся примерить новый датчик Sony IMX866, который придёт на смену популярному IMX766, грядущий суперфлагман Xiaomi якобы получит ещё более впечатляющее решение.





Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что Xiaomi 12 Ultra будет оснащён новым топовым датчиком Sony линейки IMX9, который, вероятно, будет называться IMX989.

Разрешение датчика составит привычные для флагманских сенсоров 50 Мп, а оптический формат будет близко к 1 дюйму. То есть это будет очень крупный современный датчик.

Других его параметров пока нет, но тот же IMX766 характеризуется оптическим форматом 1/1.56 дюйма, а у Samsung GN1 речь идёт уже о формате 1/1.31 дюйма. Скорее всего, IMX989 будет не хуже или даже лучше детища Samsung. Что же касается флагмана Xiaomi, ему приписывают 120-герцевый экран AMOLED, Snapdragon 8 Gen 1+ и 120-ваттную зарядку. Смартфон ожидается в начале лета.

Инсайдер Digital Chat Station является весьма проверенным источником. В частности, в своё время он правильно перечислил параметры многих смартфонов Xiaomi до их выхода.