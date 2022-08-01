Xbox против PlayStation. Microsoft активно поощряла консольные войны во времена Xbox 360

Консольные войны в текущем поколении приставок Sony и Microsoft не особо выражены. Отчасти из-за дефицита устройств, который имеет место с самого старта продаж. Но в своё время консольные войны бушевали гораздо активнее, и теперь мы знаем, что не без поддержки как минимум одной из сторон.





Бывший руководитель Xbox Питер Мур (Peter Moore) в интервью рассказал, что Microsoft поощряла этот процесс во времена Xbox 360.

Мы поощряли консольные войны не для того, чтобы создать разделение, а чтобы бросить вызов друг другу, и когда я говорю друг другу, я имею в виду Microsoft и Sony. Если бы Microsoft не придерживалась курса после Xbox, после «красных колец смерти», игры были бы для нее более бедным местом, у вас не было бы той конкуренции, которую вы имеете сегодня

Под «красными кольцами смерти» Мур имеет в виду известную проблему с Xbox 360, которую так прозвали пользователи. Тогда из-за определённых технических проблем светодиодное кольцо консоли загоралось красным. Лишь сейчас стало понятно, что решение проблемы в своё время обошлось Microsoft в 1,15 млрд долларов.

Поддерживала ли Sony в своих сотрудниках (и не только) аналогичный дух противостояния, неясно. В любом случае, сейчас ситуация уже далеко не та, обе компании в той или иной мере отказались от стратегии полностью эксклюзивных игр и активно осваивают мобильный рынок.