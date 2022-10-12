WT: системы ПВО США бессильны перед российскими гиперзвуковыми ракетами

Соединенные Штаты сильно отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия. Об этом заявили аналитики The Washington Times со ссылкой на доклад конгресса.
По информации источника, у американских разработок, в том числе и ПВО, есть серьезные проблемы с отслеживанием целей. Таким образом, геостационарные спутниковые радары не могут точно обнаружить гиперзвуковые цели, в частности российские, летящие со скоростью 6000 километров в час. Перед такими задачами американские разработки попросту бессильны, пишет «ПолитРоссия».
«Существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета, при том что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе», — сказано в материале.
Согласно опубликованному докладу исследовательской службы конгресса, для решения данной проблемы Пентагон начал разработку новой сети из 550 спутников. По планам американского ведомства, они должны обеспечить глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на гиперзвуковые ракеты.
Американские журналисты уточнили, что Пентагон уже запросил на решение данной задачи 4,7 миллиарда долларов.