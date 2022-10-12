WT: системы ПВО США бессильны перед российскими гиперзвуковыми ракетами

По информации источника, у американских разработок, в том числе и ПВО, есть серьезные проблемы с отслеживанием целей. Таким образом, геостационарные спутниковые радары не могут точно обнаружить гиперзвуковые цели, в частности российские, летящие со скоростью 6000 километров в час. Перед такими задачами американские разработки попросту бессильны, пишет «ПолитРоссия».