WSJ: Вашингтон планирует ввести ограничения в отношении «Лаборатории Касперского»

City News Moskva/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

City News Moskva/Global Look Press

Белый дом призвал американское министерство финансов
подготовить санкционные пакеты против «Лаборатории Касперского», но в ведомстве
боятся последствий такого решения. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на чиновников, которые знакомы с этим
вопросом, сообщила, что Совет национальной безопасности Белого дома призвал
подготовить санкции в отношении российской компании в рамках ограничений, вводимых
против Москвы из-за кризиса на украинской территории.

Вашингтон ранее внес «Лабораторию Касперского» в перечень
компаний, которые угрожают национальной безопасности США. В новый список также
были внесены и два юрлица из Китая, передает RT.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »