WSJ: Вашингтон планирует ввести ограничения в отношении «Лаборатории Касперского»

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Белый дом призвал американское министерство финансов
подготовить санкционные пакеты против «Лаборатории Касперского», но в ведомстве
боятся последствий такого решения. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
Газета со ссылкой на чиновников, которые знакомы с этим
вопросом, сообщила, что Совет национальной безопасности Белого дома призвал
подготовить санкции в отношении российской компании в рамках ограничений, вводимых
против Москвы из-за кризиса на украинской территории.
Вашингтон ранее внес «Лабораторию Касперского» в перечень
компаний, которые угрожают национальной безопасности США. В новый список также
были внесены и два юрлица из Китая, передает RT.
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