WSJ: Вашингтон планирует ввести ограничения в отношении «Лаборатории Касперского»

Газета со ссылкой на чиновников, которые знакомы с этим

вопросом, сообщила, что Совет национальной безопасности Белого дома призвал

подготовить санкции в отношении российской компании в рамках ограничений, вводимых

против Москвы из-за кризиса на украинской территории.