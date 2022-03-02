WSJ: США в течение 24 часов закроют небо для России

WSJ: США в течение 24 часов закроют небо для России Новости
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Соединенные Штаты в ближайшие сутки намереваются закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующую информацию сообщила авторитетная американская газета The Wall Street Journal.

Подобное решение связано со специальной военной операцией по защите Донбасса, которую в эти дни проводит российская сторона. Ранее о закрытии неба с РФ сообщило большинство европейских стран.

В четверг, 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «денацификации и демилитаризации Украины». Национальный лидер обращал внимание, что такая мера носит вынужденный характер. По словам Путина, целью спецоперации является обеспечение защиты мирных граждан, которые на протяжении долгого времени вынуждены страдать от издевательств и геноцида со стороны Киева.

 
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авиасообщение Донбасс США и Россия
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