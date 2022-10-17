WSJ: США не в состоянии вести боевые действия с Китаем из-за проблем в ОПК

«Почти в двух дюжинах составленных экспертами CSIS сценариев войны США и Китая в Тайваньском проливе США израсходовали все свои ракеты класса “воздух — земля”, а также высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности уже в течение недели», — говорится в статье.