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WSJ: США не в состоянии вести боевые действия с Китаем из-за проблем в ОПК

WSJ: США не в состоянии вести боевые действия с Китаем из-за проблем в ОПК
Global Look Press | Trotzki, via www.imago

Милитаристские амбиции США идут вразрез с возможностями американского оборонно-промышленного комплекса, сообщает The Wall Street Journal.

Аналитики американского издания, ссылаясь на расчеты Центра стратегических и международных исследований CSIS, рассказали, что Соединенные Штаты на текущий момент не готовы вести боевые действия с Китаем.

По итогам моделирования противостояния стало ясно, что американские военные слишком быстро израсходуют запасы оружия.

«Почти в двух дюжинах составленных экспертами CSIS сценариев войны США и Китая в Тайваньском проливе США израсходовали все свои ракеты класса “воздух — земля”, а также высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности уже в течение недели», — говорится в статье.

Усугубляется ситуация тем, что из-за финансовых рисков подрядчики не хотят заключать долгосрочные контракты с Пентагоном.

Вооружение Китай США
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