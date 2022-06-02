WSJ: споры о помощи Киеву поставили Запад на грань раскола

«Причиной раскола между странами Западной Европы и группой, в которую входят США и Великобритания и государства Центральной и Северной Европы, стали разные представления о долгосрочной угрозе со стороны России, а также мнения о том, сможет ли Украина одержать победу на поле боя», — уверены зарубежные аналитики.