Множественные разногласия относительно украинского кризиса ударили по единству Запада. Заявления о противодействии России становятся все более редкими, тогда как переживания о собственном благосостоянии лишь нарастают. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Новые споры в антироссийском лагере развернулись вокруг поставок Киеву тяжелого вооружения. Не все считают целесообразным совершать многомиллиардные поставки, если через некоторое время огневые средства поражения оказываются в руках Народных милиций ЛДНР и ВС РФ.
Например, Германия и Франция все неохотнее формируют новые поставки, сомневаясь в том, что Россия угрожает ЕС и НАТО. Вторая группа государств, возглавляемая Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, называют спецоперацию лишь началом «экспансии».
«Причиной раскола между странами Западной Европы и группой, в которую входят США и Великобритания и государства Центральной и Северной Европы, стали разные представления о долгосрочной угрозе со стороны России, а также мнения о том, сможет ли Украина одержать победу на поле боя», — уверены зарубежные аналитики.
У ЛНР вызывает тревогу намерение США поставить Киеву системы залпового огня HIMARS. Об этом ранее сообщили в RT.