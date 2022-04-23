WSJ: политика Байдена по украинским беженцам поставила США в неловкое положение

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Крайне «сдержанная» политика администрации президента США Джо
Байдена по вопросу размещения беженцев из Украины, поставила страну в неловкое
положение, пишет американское издание The
Wall Street Journal, передает «ПолитРоссия».
За последние два месяца Украину покинули более пяти миллионов
человек. Большая часть из них разместилась в странах Восточной Европы. На этом
фоне Белый дом заявил, что планирует принять до 100 тысяч украинских мигрантов.
По оценке журналистов WSJ, эта цифра
выглядит смехотворной на фоне общего числа беженцев. Кроме того, украинцам
придется пройти немало бюрократических процедур, чтобы въехать в США. Все это
ставит американцев в крайне неловкое положение.
«Это шаг вперед, но 100 тысяч недостаточно, учитывая
количество беженцев. Это неловко для страны, которая успешно принимала беженцев
из Вьетнама и Кубы в XX веке. Как заведомо бюрократическому и неэффективному
Брюсселю удалось предоставить украинцам право жить и работать в Европе быстрее,
чем Вашингтону?» — недоумевают авторы материала.
Ранее украинские беженцы пожаловались
на размеры пособий, которые получают в Европе.