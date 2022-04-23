WSJ: политика Байдена по украинским беженцам поставила США в неловкое положение

За последние два месяца Украину покинули более пяти миллионов

человек. Большая часть из них разместилась в странах Восточной Европы. На этом

фоне Белый дом заявил, что планирует принять до 100 тысяч украинских мигрантов.

По оценке журналистов WSJ, эта цифра

выглядит смехотворной на фоне общего числа беженцев. Кроме того, украинцам

придется пройти немало бюрократических процедур, чтобы въехать в США. Все это

ставит американцев в крайне неловкое положение.