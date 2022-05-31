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WSJ: ОПЕК изучает идею приостановки членства России в сделке по нефтедобыче

WSJ: ОПЕК изучает идею приостановки членства России в сделке по нефтедобыче
Pixabay.com

Некоторые члены ОПЕК допускают возможность приостановки членства России в сделке по добыче нефти. Об этом передает американская газета The Wall Street Journal.

Обсуждение этого вопроса началось на фоне введния антироссийских санкций и частичного эмбарго на импорт нефти из РФ со стороны Евросоюза. По мнению источников газеты, эти ограничения негативно сказываются на способности Москвы добывать больше черного золота, передает телеканал «360».

Россия в прошлом году договорилась о ежемесячном наращивании объемов нефтедобычи. Участниками этого соглашения стали члены ОПЕК и еще девять стран, которые не входят в организацию, уточняет WSJ.

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