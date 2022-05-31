WSJ: ОПЕК изучает идею приостановки членства России в сделке по нефтедобыче

Обсуждение этого вопроса началось на фоне введния антироссийских санкций и частичного эмбарго на импорт нефти из РФ со стороны Евросоюза. По мнению источников газеты, эти ограничения негативно сказываются на способности Москвы добывать больше черного золота, передает телеканал «360».