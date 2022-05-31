WSJ: ОПЕК изучает идею приостановки членства России в сделке по нефтедобыче

Некоторые члены ОПЕК допускают возможность приостановки членства России в сделке по добыче нефти. Об этом передает американская газета The Wall Street Journal.
Обсуждение этого вопроса началось на фоне введния антироссийских санкций и частичного эмбарго на импорт нефти из РФ со стороны Евросоюза. По мнению источников газеты, эти ограничения негативно сказываются на способности Москвы добывать больше черного золота, передает телеканал «360».
Россия в прошлом году договорилась о ежемесячном наращивании объемов нефтедобычи. Участниками этого соглашения стали члены ОПЕК и еще девять стран, которые не входят в организацию, уточняет WSJ.