WSJ: одно решение Байдена лишит США лидирующей позиции на нефтяном рынке в пользу России

Одно решение главы Белого дома Джо Байдена может лишить США лидирующей позиции на нефтяном рынке в пользу России. Такое мнение высказал журналист Кайл Исаковер в статье для The Wall Street Journal.
Речь идет о введении в США запрета на экспорт нефти союзным государствам. По мнению автора статьи, такое решение вынудит американских партнеров обратиться за энергоресурсами к России и лишит Вашингтон лидирующих позиций на нефтяном рынке.
«Соединенные Штаты — крупнейший экспортер нефтепродуктов с долей 12,1 процента на мировом рынке. Запрет сведет этот показатель к нулю. Кто занимает второе место? Россия с 9,9 процента. Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?» — задался вопросом Исаковер.
Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» собираются установить ограничения на цены российской нефти. Напомним, что санкции против Москвы последовали после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по освобождению Донбасса.