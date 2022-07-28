WSJ: одно решение Байдена лишит США лидирующей позиции на нефтяном рынке в пользу России

«Соединенные Штаты — крупнейший экспортер нефтепродуктов с долей 12,1 процента на мировом рынке. Запрет сведет этот показатель к нулю. Кто занимает второе место? Россия с 9,9 процента. Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?» — задался вопросом Исаковер.