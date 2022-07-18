WSJ: «медицинские ужасы» не позволят 79-летнему Байдену переизбраться на второй срок

«Медицинские ужасы подстерегают. Если вы дошли до этого момента, то знаете о них. 80 лет — это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу; первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям», — предупредили президента авторы издания.