WSJ: «медицинские ужасы» не позволят 79-летнему Байдену переизбраться на второй срок

Действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует переосмыслить собственные намерения участвовать в избирательной компании. В противном случае преклонный возраст главы Белого дома может сыграть с ним злую шутку, пишет обозреватель The Wall Street Journal.
Приближающееся 80-летие американского лидера таит в себе целый ряд неприятностей, считают в WSJ. Помимо типичных для таких лет проблем со здоровьем Байден может столкнуться с притеснениями демократов, которые нуждаются в энергичном предводителе.
«Медицинские ужасы подстерегают. Если вы дошли до этого момента, то знаете о них. 80 лет — это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу; первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям», — предупредили президента авторы издания.
Желание Байдена вновь баллотироваться на пост главы государства носит крайне сомнительный характер, пишут в WSJ. Он и так является самым старым президентом в истории страны.