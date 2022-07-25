WSJ: маневры ВС РФ в Америке заставили нервничать американских экспертов

«Если бы все внимание не было приковано к Украине, план Венесуэлы по проведению в августе армейских международных игр мог бы получить то внимание, которого он заслуживает. На прошлой неделе пресс-служба Министерства обороны США отказалась комментировать этот вопрос. Но это кажется большим делом», — рассказала журналистка.