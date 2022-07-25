WSJ: маневры ВС РФ в Америке заставили нервничать американских экспертов

Автор издания The Wall Street Journal Мэри Анастасия О’Грейди опубликовала материал про предстоящие учения в Венесуэле. По словам журналистки, в США обеспокоены участием России в маневрах.
Военные мероприятия в Венесуэле с участием России, Ирана, Китая и других стран запланированы на август, учения пройдут под общим названием «Снайперский рубеж». Журналистка отметила, что в США обеспокоены активизацией России в Латинской Америке.
«Если бы все внимание не было приковано к Украине, план Венесуэлы по проведению в августе армейских международных игр мог бы получить то внимание, которого он заслуживает. На прошлой неделе пресс-служба Министерства обороны США отказалась комментировать этот вопрос. Но это кажется большим делом», — рассказала журналистка.
Многие эксперты из США считают, что за счет совместных маневров Китай и Россия пытаются закрепиться в регионе. Считается, что учения будут происходить все чаще и чаще.
«Эта активность вызывает беспокойство, поскольку происходит на фоне изменений политической сцены Латинской Америки», — цитируют автора The Wall Street Journal обозреватели «ПолитРоссии».
Журналистка отметила, что как минимум шесть стран Южной Америки за последние годы претерпели политические изменения и не настроены позитивно в отношении США. Самое большое опасение у аналитиков из Соединенных Штатов вызывает тот факт, что эти страны могут установить тесные контакты по многим направлениям с Россией и Китаем.