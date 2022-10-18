WSJ: Евросоюз готовится к зиме без российского газа, но ожидает худшего

Страны Евросоюза подготовились к зимнему отопительному сезону без российского газа, но все равно опасаются худшего, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на The Wall Street Journal.
«Европа готова к зиме без российского газа, насколько это возможно, однако права на ошибку у нее нет. Несмотря на то, что ее газохранилища заполнены, технические сбои и наступление холодов могут обернуться катастрофой», — говорится в статье The Wall Street Journal.
По информации издания, регион улучшил свое положение по сравнению с ожиданиями, которые были несколько месяцев назад. Хранилища газа заполнены, танкеры с сжиженным природным газом уже направляются в европейские порты. Кроме того, жители Европы ограничили потребление электроэнергии, чтобы сэкономить запасы для отопительного сезона.
В статье The Wall Street Journal отмечается, что помешать планам европейцев могут сильные и затяжные холода или авария на трубопроводе. Такие обстоятельства спровоцируют рост риска нормирования электроэнергии, отключения света и последующий экономический спад.
Ранее издание Bloomberg сообщило об отказе Китая поставлять сжиженный природный газ в Европу. В статье отмечалось, что отказ Китая от поставок газа в Европу обострит энергокризис.