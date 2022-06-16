WSJ: единый фронт Запада против России рушится из-за высокой стоимости газа в Европе

Единый западный фронт против России рушится из-за топливного кризиса и высокой стоимости газа в Европе. Об этом пишет сотрудник американского издания The Wall Street Journal Джинджу Ли.
Автор статьи напомнил, что 14 июня случились два события, которые нанесли урон по мировому рынку энергетики. Сначала американская организация Freeport LNG заявила, что ее предприятие по созданию СПГ в Техасе продолжит работу только в конце текущего года. При этом закрывшийся завод на 18% сократит экспорт топлива. В результате Европа получит меньше газа.
Проблема усугубилась из-за остановки некоторых турбин на «Северном потоке». В итоге объемы поставки в ЕС сократились до 67 млн кубометров в день при плановых 167. Причиной является задержка в работе компании Siemens. Организация не смогла вовремя вернуть агрегаты из ремонта.