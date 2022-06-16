WSJ: единый фронт Запада против России рушится из-за высокой стоимости газа в Европе

Автор статьи напомнил, что 14 июня случились два события, которые нанесли урон по мировому рынку энергетики. Сначала американская организация Freeport LNG заявила, что ее предприятие по созданию СПГ в Техасе продолжит работу только в конце текущего года. При этом закрывшийся завод на 18% сократит экспорт топлива. В результате Европа получит меньше газа.