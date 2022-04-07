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    WSJ: американская молодежь не готова сражаться за США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    US Navy/via Globallookpress.com

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    US Navy/via Globallookpress.com

    Большинство молодых американцев скептически относятся к идее
    защиты своей страны в случае нападения на нее. Это следует из опроса издания
    The Wall Street Journal.

    Газета изучила комментарии американцев по этому вопросу. Авторы
    исследования пришли к выводу, что большинство молодых граждан США предпочли бы
    покинуть страну, вместо того, чтобы вступить в борьбу с противником.

    Значительная часть молодежи оказалась не готова к участию в военном
    конфликте. Американское общество в этом плане будет разделено на два лагеря,
    отмечает The Wall Street Journal. Однако авторам исследования не удалось определить
    масштабы потенциального раскола в случае реализации подобного сценария.

    Ранее китайский репортер Чжао Цзяочэн предупредил, что Вашингтон
    стремится к разделению и ослаблению России, сообщает Ura.ru. По его
    мнению, НАТО пытается «устранить» РФ в политическом, экономическом, идеологическом
    и культурном аспектах.

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