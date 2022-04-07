WSJ: американская молодежь не готова сражаться за США

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Большинство молодых американцев скептически относятся к идее
защиты своей страны в случае нападения на нее. Это следует из опроса издания
The Wall Street Journal.
Газета изучила комментарии американцев по этому вопросу. Авторы
исследования пришли к выводу, что большинство молодых граждан США предпочли бы
покинуть страну, вместо того, чтобы вступить в борьбу с противником.
Значительная часть молодежи оказалась не готова к участию в военном
конфликте. Американское общество в этом плане будет разделено на два лагеря,
отмечает The Wall Street Journal. Однако авторам исследования не удалось определить
масштабы потенциального раскола в случае реализации подобного сценария.
Ранее китайский репортер Чжао Цзяочэн предупредил, что Вашингтон
стремится к разделению и ослаблению России, сообщает Ura.ru. По его
мнению, НАТО пытается «устранить» РФ в политическом, экономическом, идеологическом
и культурном аспектах.