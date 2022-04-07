WSJ: американская молодежь не готова сражаться за США

Значительная часть молодежи оказалась не готова к участию в военном

конфликте. Американское общество в этом плане будет разделено на два лагеря,

отмечает The Wall Street Journal. Однако авторам исследования не удалось определить

масштабы потенциального раскола в случае реализации подобного сценария.