WS: санкции против Gazprom Germania будут стоить ФРГ 5 миллиардов евро в год

Власти Германии уверены, что стране нужны дополнительные 10 миллионов кубометров голубого топлива в день, что обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро в год. Кроме того, будут затраты и на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии.