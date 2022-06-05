Новости03

WS: санкции против Gazprom Germania будут стоить ФРГ 5 миллиардов евро в год

WS: санкции против Gazprom Germania будут стоить ФРГ 5 миллиардов евро в год
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Санкции против дочерних предприятий «Газпрома», включая Gazprom Germania, обойдутся немецким потребителям в пять миллиардов евро в год. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Переориентация на других поставщиков газа создаст сильную дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. Связано это будет с приобретением голубого топлива по более высоким ценам.

Также с середины мая стоимость одного мегаватта-час природного газа начала обходится ФРГ в 85 евро. Обычная цена до начала российской спецоперации на Украине составляла от 20 до 30 евро.

Власти Германии уверены, что стране нужны дополнительные 10 миллионов кубометров голубого топлива в день, что обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро в год. Кроме того, будут затраты и на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии.

газ Газпром Россия и Германия санкции
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.