WS: санкции против Gazprom Germania будут стоить ФРГ 5 миллиардов евро в год

Санкции против дочерних предприятий «Газпрома», включая Gazprom Germania, обойдутся немецким потребителям в пять миллиардов евро в год. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.
Переориентация на других поставщиков газа создаст сильную дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. Связано это будет с приобретением голубого топлива по более высоким ценам.
Также с середины мая стоимость одного мегаватта-час природного газа начала обходится ФРГ в 85 евро. Обычная цена до начала российской спецоперации на Украине составляла от 20 до 30 евро.
Власти Германии уверены, что стране нужны дополнительные 10 миллионов кубометров голубого топлива в день, что обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро в год. Кроме того, будут затраты и на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии.