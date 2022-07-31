wPolityce: Польша совершила опасную глупость при сборе средств на беспилотники для Украины

Сбор средств в Польше на покупку турецкого БПЛА Bayraktar TB2 для его последующей передачи Украине – опасная глупость. Такое мнение выразила профессор этики Варшавского университета Магдалена Срода.
В материале wPolityce, пересказ которого приводит «ПолитРоссия», говорится, что организатором кампании является польский журналист Славомир Сераковский. В итоге удалось собрать свыше 22,5 миллиона злотых.
«Кампания по сбору средств на Bayraktar мне не нравилась все больше и больше. Сначала у меня было только моральное чутье, что это нехорошо. Теперь я уверена в этом. Ужасные вещи происходят на Украине, в том числе и потому, что в конфликт вовлечен мощный оружейный бизнес – в его интересах затягивать кризис», — отметила Срода.
Российские власти неоднократно призывали западные страны перестать накачивать Украину оружием. В Москве считают, что это может привести к затягиванию кризиса.