wPolityce: Польша совершила опасную глупость при сборе средств на беспилотники для Украины

«Кампания по сбору средств на Bayraktar мне не нравилась все больше и больше. Сначала у меня было только моральное чутье, что это нехорошо. Теперь я уверена в этом. Ужасные вещи происходят на Украине, в том числе и потому, что в конфликт вовлечен мощный оружейный бизнес – в его интересах затягивать кризис», — отметила Срода.