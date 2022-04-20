WP: чиновники ряда стран покинули встречу G20 прямо во время речи Силуанова

Чиновники ряда западных стран, в том числе министр финансов

США Джанет Йеллен покинули встречу «Большой двадцатки» в Вашингтоне прямо во

время речи главы Минфина РФ Антона Силуанова. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники.