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    WP: чиновники ряда стран покинули встречу G20 прямо во время речи Силуанова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    WP: чиновники ряда стран покинули встречу G20 прямо во время речи Силуанова

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    Global Look Press/Kremlin Pool

    Чиновники ряда западных стран, в том числе министр финансов
    США Джанет Йеллен покинули встречу «Большой двадцатки» в Вашингтоне прямо во
    время речи главы Минфина РФ Антона Силуанова. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

    По имеющейся информации, российский министр финансов принял
    участие в мероприятии в онлайн-формате. Перед ним с речью выступали участники
    сессии со стороны Украины, в том числе премьер страны Денис Шмыгаль.

    Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила,
    что американские министры отказываются участвовать в мероприятиях «Большой
    двадцатки», если там будут российские представители. Ее слова приводит RT.

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