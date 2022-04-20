WP: чиновники ряда стран покинули встречу G20 прямо во время речи Силуанова

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Чиновники ряда западных стран, в том числе министр финансов
США Джанет Йеллен покинули встречу «Большой двадцатки» в Вашингтоне прямо во
время речи главы Минфина РФ Антона Силуанова. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
По имеющейся информации, российский министр финансов принял
участие в мероприятии в онлайн-формате. Перед ним с речью выступали участники
сессии со стороны Украины, в том числе премьер страны Денис Шмыгаль.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила,
что американские министры отказываются участвовать в мероприятиях «Большой
двадцатки», если там будут российские представители. Ее слова приводит RT.
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