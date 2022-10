World of Tanks и World of Warships окончательно переименованы для России и Белоруссии

Петербургская студия Lesta Games начала ребрендинг линейки культовых игр Wargaming, включая World of Tanks и World of Warships.





Напомним, после ухода Wargaming из России и Белоруссии бизнес передали компании Lesta из Санкт-Петербурга. С 12 октября World of Tanks и World of Warships в России и Белоруссии будут продвигаться как «Мир танков» и «Мир кораблей». Мобильный World of Tanks: Blitz превратился в Tanks Blitz.





Игровой клиент переименовывают из Wargaming Game Center станет Lesta Game Center. Перенести свои аккаунты в Lesta Games с можно с сохранением всех бонусов и наград.

Основными сайтами проектов становятся: