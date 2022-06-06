Winline будет генеральным партнером РПЛ в ближайшие четыре сезона

globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.comБукмекерская компания Winline и Российская премьер-лига (РПЛ) подпишут соглашение о партнерстве. Пресс-служба РПЛ сообщила на официальном сайте, что Winline станет генеральным партнером лиги на ближайшие четыре сезона. В ближайшее время лига и букмекерская компания подпишут соглашение о партнерстве, а сумма контракта превысит 11 миллиардов рублей. Новый сезон РПЛ стартует в июле. В турнире примут участие 16 клубов. Действующим победителем РПЛ является петербургский «Зенит».

globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com Букмекерская компания Winline и Российская премьер-лига (РПЛ) подпишут соглашение о партнерстве. Пресс-служба РПЛ сообщила на официальном сайте, что Winline станет генеральным партнером лиги на ближайшие четыре сезона. В ближайшее время лига и букмекерская компания подпишут соглашение о партнерстве, а сумма контракта превысит 11 миллиардов рублей. Новый сезон РПЛ стартует в июле. В турнире примут участие 16 клубов. Действующим победителем РПЛ является петербургский «Зенит».