Windows на MacBook с Apple Silicon станет реальностью? Запущен первый подобный проект под названием M1 Windows

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Ноутбуки Apple на её собственных однокристальных системах Apple M получились очень удачными. Само собой, немало людей хотело бы то же самое, но с Windows. Сейчас запустить Windows на таких MacBook можно лишь посредством Boot Camp. Но в обозримом будущем ситуация может измениться.





Разработчик Арминдер Сингх (Arminder Singh) запустил проект под названием M1 Windows. Как несложно догадаться, целью проекта является запуск Windows на ПК с SoC Apple M1, а затем, как надеется автор, и на других платформах компании.

Проект находится на начальной стадии, однако за основу взят другой проект — Asahi Linux. Он существует уже какое-то время, и его авторы достигли успехов. Так что совсем с нуля M1 Windows не стартует.

Несмотря на это, автор не называет даже примерных сроков завершения работы. Скорее всего, на это понадобится несколько лет, если проект вообще будет полноценно завершён. Автор сам отмечает, что успех не гарантирован.