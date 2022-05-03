Windows 11 установили на Android-смартфон Surface Duo: браузер Microsoft Edge работает

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Разработчик программного обеспечения Гюстав Монс поделился в социальных сетях информацией о том, как он установил на смартфон Microsoft Surface Duo операционную систему Windows 11.

После нескольких месяцев попыток Гюстав Монс успешно запустил Windows 11 на этом устройстве. Причём на Surface Duo работают многие функции, включая возможность просматривать интернет-страницы через браузер Microsoft Edge.

Конечно же, как это часто бывает в подобных случаях, операционная система работает неидеально. В настоящее время Surface Duo не поддерживает сенсорное управление в Windows 11, поэтому управлять можно только с помощью мыши.





Гюстав Монс добавил, что в настоящее время только установить операционную систему Windows 11 можно только на оригинальный Surface Duo, тогда как Surface Duo 2 пока не поддерживается.

Surface Duo был выпущен во второй половине 2020 года. Это первый мобильный телефон с двумя экранами из серии Microsoft Surface, на котором предустановлена операционная система Android 10. Он получил два 5,6-дюймовых AMOLED-экрана, каждый с разрешением 1800 х 1350 пикселей. Surface Duo оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором емкостью 3577 мА•ч.