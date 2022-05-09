Windows 11 наконец-то вышла на физическом носителе

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Windows 11 наконец-то стала доступна на физическом носителе.





Операционная система вышла более полугода назад, но до сих пор была доступна только в цифровом виде, что по ряду причин подходит не всем. Теперь же в продаже появились коробочные версии Windows 11 Pro и 11 Home.

Внутри упаковки находится накопитель USB, на который записана загрузочная версия Windows. Цена у физической версии никак не отличается от цифровой: 140 и 200 долларов за версии Home и Pro соответственно.

Судя по данным Best Buy, где и стали доступны коробочные версии Windows, они появились там ещё 14 апреля, просто ранее никто не обратил на это внимание, а сама Microsoft ничего по этому поводу не заявляла.