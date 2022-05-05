Windows 11 набирает популярность в Steam, но большинство предпочитает Windows 10

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Последние данные сервиса Steam показывают, что популярность Windows 11 растет среди геймеров. Статистика за апрель подтверждает, что Windows 11 прибавила 2,06% и теперь занимает почти 19% рынка, в то время как другие версии Windows немного утратили свои позиции.

Windows сохраняет доминирующее положение в Steam с долей рынка 96,31%. 64-разрядная версия Windows 10 остается самым популярным выбором среди геймеров и занимает 73,55%. 64-разрядная версия Windows 7 занимает третье место с результатом 2,93%.





macOS и Linux предпочитают немногие пользователи Steam. На настольную операционную систему Apple приходится всего 2,55% пользователей, а Linux в настоящее время предпочитают 1,14% игроков.

Как мы уже сообщали, последнее необязательное обновление Microsoft Windows 11 22000.652 (KB5012643) вызвало целый ряд проблем. Пользователи пишут о мерцании экрана в безопасном режиме, о проблемах с «Проводником» и не только. Компания Microsoft рекомендует его удалить и уже работает над исправлением.