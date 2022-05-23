Wildberries ввел штрафы за возврат товаров

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Судя по обсуждению пользователей сообщества Wildberries в социальной сети «Вконтакте», российский маркетплейс начал массово штрафовать пользователей за возврат товаров. Первые предупреждения о том, что в случае отказа от заказанных товаров придется заплатить по 100 рублей за каждый, пользователи стали получать около месяца назад. Некоторые из них отмечают, что списание суммы производится даже в случае возврата бракованной продукции.





Уведомление содержит ссылку на закон «О защите прав потребителей», одна из статей которого предполагает, что в случае отказа от товара продавец обязан возвратить клиенту сумму, которая была уплачена по договору. Исключение составляют расходы продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.

По словам представителя Wildberries, разные модели доставки тестируются с 2020 года, а для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики. Данный механизм предполагает мотивировать потребителей к осознанному заказу товаров и обезопасить предпринимателей от случаев недобросовестной конкуренции.