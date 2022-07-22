Wildberries — самая популярная площадка для торговли в России. За год количество продавцов на маркетплейсах выросло в 3 раза

Tinkoff Data и Тинькофф eCommerce изучили транзакции клиентов «Тинькофф» в сфере онлайн-торговли с 2019 по 2022 годы на крупнейших маркетплейсах в России. В исследование вошли также открытые данные маркетплейсов и результаты опроса более 1000 клиентов.

Исследование показало, что за год количество активных продавцов на маркетплейсах выросло в 3 раза. Для 33% продавцов торговля на маркетплейсе является основным источником дохода.





Самой популярной площадкой сегодня является Wildberries, на ней торгуют больше половины продавцов. К концу второго квартала 2022 года доля Wildberries достигла 63%. Также популярными являются Ozon, Яндекс Маркет, KazanExpress, AliExpress и СберМегаМаркет. 73% продавцов выбирают Wildberries в качестве первой площадки для начала торговли, 18% – Ozon, менее 1% – СберМегаМаркет.

Продавцы назвали три главные проблемы: высокие комиссии, сильная конкуренция и сложности с продвижением товаров. 97% продавцов маркетплейсов — это одиночные предприниматели или компании со штатом до 5 человек. Каждый третий продавец почувствовал снижение конкуренции после ухода с рынка иностранных компаний.

72% опрошенных предпринимателей отметили, что для них выход на маркетплейс стал первым опытом в онлайн-торговле. 21% предпринимателей до выхода на маркетплейс имел опыт работы в ритейле.