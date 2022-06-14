Wildberries начал продажу товаров бренда Zara

Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex и ранее приостановил работу в России из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте Wildberries уже можно найти одежду, джинсы и аксессуары Zara. Ранее там появились товары других брендов группы компаний Inditex: Massimo Dutti и Pull & Bear. Как рассказали журналистам в пресс-службе маркетплейса, товары закупаются Wildberries у производителей.

Это оригинальная продукция высокого качества. Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую у производителей или у официальных дистрибьюторов, — отметил руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев.

В сети несколько раз появлялись слухи о том, что Zara планирует возобновить работу в России в ближайшее время, однако подтверждения они не получили.

Ранее также стало известно, что некоторые из брендов, которые приостановили работу в России из-за военной спецоперации, откроются в России под другими названиями.