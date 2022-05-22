WhatsApp перестанет работать на iPhone 5 и iPhone 5C. С осени мессенджер не будет поддерживаться на iOS 10 и iOS 11

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По данным ресурса WABetaInfo, который отслеживает все новшества в мессенджере, разработчики приложения прекратят в текущем году поддержку устройств под управлением iOS 10 и iOS 11. Случится это 24 октября.

Таким образом, осенью WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах, как iPhone 5 и iPhone 5C. Эти данные подтверждаются центром помощи WhatsApp (WhatsApp Help Center), который указывает, что для работы приложения необходима iOS 12 (и выше) и Android 4.1 (и выше).

Ожидается, что в июне на мероприятии WWDC 2022 Apple представит iOS 16. В ней будет реализовано много новшеств, но, в то же время, новая ОС не будет поддерживаться рядом популярных телефонов компании – iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения.