Welt: в Германии начались акции протеста из-за саммита G7

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мюнхена из-за саммита G7, сообщает телеканал Welt. Полиция Германии сообщала о том, что в акциях протеста приняло участие около 20 тысяч человек.
Об участии в акциях протеста на фоне саммита G7, заявили в 15 общественных организациях. Активисты требуют от политиков отказаться от ископаемой энергетики начать вести борьбу с голодом.
Отметим, что саммит G7 пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди участников саммита: главы Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии.