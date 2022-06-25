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Welt: в Германии начались акции протеста из-за саммита G7

Welt: в Германии начались акции протеста из-за саммита G7
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мюнхена из-за саммита G7, сообщает телеканал Welt. Полиция Германии сообщала о том, что в акциях протеста приняло участие около 20 тысяч человек.

Об участии в акциях протеста на фоне саммита G7, заявили в 15 общественных организациях. Активисты требуют от политиков отказаться от ископаемой энергетики начать вести борьбу с голодом.

Отметим, что саммит G7 пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди участников саммита: главы Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии.

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