Welt: министр обороны ФРГ проигнорировала вопросы от Украины о поставках танков

Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт не ответила на вопросы украинского коллеги Алексея Резникова, который интересовался деталями поставок тяжелого вооружения. Подробности сообщает немецкое издание Welt.
«Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня “Марс-2”, но ответ был расплывчатым и уклончивым», — отмечается в статье.
По данным газеты, Кристина Ламбрехт оправдалась, пообещав уточнить, что можно сделать в данной ситуации.
Резников также не получил вразумительного ответа на вопрос о том, будут ли поставлены танки и БМП на Украину.