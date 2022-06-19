Welt: канцлер ФРГ Шольц послал Украине скрытый сигнал

Авторы немецкого издания Welt считают, что канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев сделал скрытое послание Украине по вступлению в Евросоюз.
«В то время как Макрон и Драги говорят о “пути”, который теперь начался для Киева, Шольц говорит о “пути, полном предпосылок”» — подчеркнули авторы публикации.
Шольц считает, что Украине следует сильно измениться, чтобы ее приняли в Евросоюз: бороться с коррупцией, либерализовать экономику и построить функционирующее на правовой основе государство. Кроме того, канцлер ФРГ уверен, что должен измениться и сам Евросоюз, взяв за основу принцип большинства для принятия важных решений, а не принцип единогласия, используемый сейчас.
Только фундаментально реформированный Евросоюз получит возможность расширяться рассказали в канцелярии Шольца. Таким образом, канцлер не дал Украине во время визита в Киев ложных обещаний, подытожили авторы Welt.