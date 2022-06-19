Welt: канцлер ФРГ Шольц послал Украине скрытый сигнал

Шольц считает, что Украине следует сильно измениться, чтобы ее приняли в Евросоюз: бороться с коррупцией, либерализовать экономику и построить функционирующее на правовой основе государство. Кроме того, канцлер ФРГ уверен, что должен измениться и сам Евросоюз, взяв за основу принцип большинства для принятия важных решений, а не принцип единогласия, используемый сейчас.