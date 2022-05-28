Welt am Sonntag: Германия снизила объемы поставок оружия Украине «до минимума»

Как отметили авторы публикации со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы, речь идет о последних девяти неделях. Сообщается, что власти Берлина свели военную помощь Киеву к «минимуму». Это касается так называемого легкого вооружения. Авторы публикации добавили, что «сколько-нибудь значительных» поставок не производилось с конца марта.