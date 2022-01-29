WeChat: неправильное заваривание чая может сделать напиток ядовитым

WeChat: неправильное заваривание чая может сделать напиток ядовитым Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Длительное употребление неправильно заваренного или крепкого чая может оказаться вредным для здоровья. Об этом рассказал один из пользователей WeChat.

Большинство любителей чая предпочитают употреблять его крепко заваренным. Однако в таком виде напиток может вызвать остеопороз из-за высокого содержания кахетинов и щавелевой кислоты, пишет «ИноСМИ».

«Чрезмерное употребление крепкого чая не только не помогает сохранить здоровье, но и может способствовать выведению кальция из организма, который необходим для костей. В дальнейшем потеря плотности костной ткани может спровоцировать развитие остеопороза», — сообщил пользователь.

Юзер уточнил, что вещества, содержащиеся в крепком чае, попадая в организм образовывают кальциевую соль. Именно это вещество приводит к снижению плотности костей и остеопорозу.

 
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