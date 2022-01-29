WeChat: неправильное заваривание чая может сделать напиток ядовитым

Длительное употребление неправильно заваренного или крепкого чая может оказаться вредным для здоровья. Об этом рассказал один из пользователей WeChat.

Большинство любителей чая предпочитают употреблять его крепко заваренным. Однако в таком виде напиток может вызвать остеопороз из-за высокого содержания кахетинов и щавелевой кислоты, пишет «ИноСМИ».

«Чрезмерное употребление крепкого чая не только не помогает сохранить здоровье, но и может способствовать выведению кальция из организма, который необходим для костей. В дальнейшем потеря плотности костной ткани может спровоцировать развитие остеопороза», — сообщил пользователь.

Юзер уточнил, что вещества, содержащиеся в крепком чае, попадая в организм образовывают кальциевую соль. Именно это вещество приводит к снижению плотности костей и остеопорозу.

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