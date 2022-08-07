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WeChat: ежедневное потребление молока увеличивает риск развития рака на 7%

WeChat: ежедневное потребление молока увеличивает риск развития рака на 7%
pxhere.com

Употребление молочных продуктов каждый день повышает риск развития онкологических заболеваний, включая рак молочной железы и печени.

Ученые Оксфордского университета Ду Хуайдун и Чэнь Чжэнмин вместе с китайской академией медицинских наук и институтом общественного здравоохранения Пекинского университета провели исследование. Они проанализировали эпидемиологические данные более 500 тыс. взрослых китайцев и нашли взаимосвязь между молочными продуктами и онкологией.

«Ежедневное потребление более 50 миллилитров молока увеличивает риск развития рака печени на 12%, рака молочной железы — на 17% и общего риска развития рака — на 7%», — сообщил обозреватель WeChat Сяо Го.

Ученые из США провели похожее исследование. Они изучили данные почти 29 тыс. мужчин, которые не страдали онкологией. Специалисты наблюдали за людьми 7-8 лет и нашли взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и риском развития рака предстательной железы.

исследование молочные продукты развитие онкологии
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