WeChat: ежедневное потребление молока увеличивает риск развития рака на 7%

Ученые из США провели похожее исследование. Они изучили данные почти 29 тыс. мужчин, которые не страдали онкологией. Специалисты наблюдали за людьми 7-8 лет и нашли взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и риском развития рака предстательной железы.