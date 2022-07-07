Washington Рost: сделка Илона Маска по приобретению Twitter может сорваться

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск планирует приобрести социальную сеть Twitter. Однако данная сделка находится под серьезной угрозой, следует из материала газеты Washington Рost.
Известно, что еще в прошлом месяце совет директоров Twitter единогласно поддержал предложение Маска о покупке компании. Стороны договорились провести сделку за 44 миллиарда долларов. Однако, как сообщили в WP, данное соглашение «находится под серьезной угрозой срыва».
При этом ранее уже возникало препятствие на пути приобретения Маском Twitter. Так, миллиардер приостанавливал сделку, поскольку выяснилось, что немалое число пользователей социальной сети являются ботами. Сообщается, что они могут составлять от 20 до 90 процентов от всех аккаунтов Twitter.