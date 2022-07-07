Washington Рost: сделка Илона Маска по приобретению Twitter может сорваться

При этом ранее уже возникало препятствие на пути приобретения Маском Twitter. Так, миллиардер приостанавливал сделку, поскольку выяснилось, что немалое число пользователей социальной сети являются ботами. Сообщается, что они могут составлять от 20 до 90 процентов от всех аккаунтов Twitter.