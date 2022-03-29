Washington Post: украинские военные размещают огневые точки в жилых домах

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Солдаты Вооруженных сил Украины намеренно подставляют мирных
жителей страны под ракетные удары. Об этом говорится в материале американской
газеты Washington Post.

Подчеркивается, что украинские военные целенаправленно
размещают огневые точки в жилых домах и кварталах, используя граждан в качестве
живого щита. По мнению экспертов, таким образом киевские власти нарушают
международное право.

В настоящий момент российские солдаты продолжают специальную
операцию на Украине, целью которой является полная демилитаризация и
денацификация страны. При этом ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
заявил, что данную миссию необходимо завершить до конца, передает телеканал «360».

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