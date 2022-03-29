Washington Post: украинские военные размещают огневые точки в жилых домах

В настоящий момент российские солдаты продолжают специальную

операцию на Украине, целью которой является полная демилитаризация и

денацификация страны. При этом ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

заявил, что данную миссию необходимо завершить до конца, передает телеканал «360».