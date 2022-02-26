Washington Post: США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев

Власти США готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщает издание Washington Post со ссылкой на свои источники среди американских и украинских официальных лиц.

США могут помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева. Украинский лидер накануне записал обращение к гражданам на фоне административного здания в украинской столице. Рядом с ним находился председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Зеленский предупредил украинцев о предстоящей «тяжелой ночи». Он провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Позднее СМИ также сообщили о перемещении президента в бункер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. Такое решение Москва приняла ради защиты мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. Зеленский в обращении предлагал российским дипломатам сесть за стол переговоров.

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