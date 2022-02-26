Washington Post: США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев

Washington Post: США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Власти США готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщает издание Washington Post со ссылкой на свои источники среди американских и украинских официальных лиц.

США могут помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева. Украинский лидер накануне записал обращение к гражданам на фоне административного здания в украинской столице. Рядом с ним находился председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Зеленский предупредил украинцев о предстоящей «тяжелой ночи». Он провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Позднее СМИ также сообщили о перемещении президента в бункер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. Такое решение Москва приняла ради защиты мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. Зеленский в обращении предлагал российским дипломатам сесть за стол переговоров.

 
загрузка...
 
Донбасс Зеленский США Украина
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru