Washington Post сообщила о причастности украинского спецназа к взрывам в Крыму

Взрывы на аэродроме «Саки» в крымском поселке Новофедоровка якобы устроили украинские спецназовцы, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Киеве и Вашингтоне, передает «Военной обозрение».
Некий украинский чиновник, пожелавший сохранить анонимность утверждает, что взрывы в Новофедоровке произошли в результате действий украинского спецподразделения. Источник отказался приводить какие-либо доказательства или раскрывать подробности «спецоперации» Киева. Аналогичную версию выдвинул и американский чиновник, также пожелавший сохранить инкогнито.
«Американский чиновник на условиях анонимности также заявил о «высокой вероятности того, что за атакой в Новофедоровке в Крыму может стоять Украина», — сказано в материале.
Минобороны России сообщило, что днем 9 августа на военном аэродроме «Саки» в селе Новофедоровка сдетонировали боеприпасы, став причиной взрывов. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия на боеприпасы не было.
Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, основной причиной ЧП предварительно считают неосторожное обращение с огнем. В результате взрывов пострадали 13 человек, один — погиб.