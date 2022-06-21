Washington Post сообщила о гибели второго наемника из США на Украине

Авторы публикации подчеркнули, что Забельски является «по меньшей мере вторым американцем, погибшим» в рамках специальной военной операции на Украине. Они добавили, что Госдеп находится в контакте с семьей погибшего и оказывает «всю возможную консульскую помощь». Источник газеты отказался давать какие-либо подробности «из уважения к семье в это трудное время».