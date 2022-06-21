Washington Post сообщила о гибели второго наемника из США на Украине

Гражданин Соединенных Штатов Стивен Забельски, воевавший на стороне Украины, погиб во время боевых действий. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post.
Согласно сведениям журнала Rolling Stone, 52-летний наемник являлся ветераном армии США. Сообщается, что Забельски подорвался на мине. Информация о смерти американца следует из некролога, написанного членами его семьи. Данные сведения также подтвердили представители Государственного департамента США.
Авторы публикации подчеркнули, что Забельски является «по меньшей мере вторым американцем, погибшим» в рамках специальной военной операции на Украине. Они добавили, что Госдеп находится в контакте с семьей погибшего и оказывает «всю возможную консульскую помощь». Источник газеты отказался давать какие-либо подробности «из уважения к семье в это трудное время».
Недавно научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан выразила мнение, что американские власти пересекли черту в украинском кризисе. Помощь США стала все больше походить на действия страны в конфликте в Йемене, передает телеканал «360».