Washington Post: «настоящий» кризис вокруг Тайваня может разгореться после возвращения Пелоси в США

Кризис в ситуации с Тайванем, вероятно, разгорится после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вернется на родину после поездки на остров. Об этом сообщает американская газета Washington Post.
Отметим, что визит Пелоси на Тайвань в Китае назвали провокацией с далеко идущими последствиями. Аналитики Washington Post считают, что это только начало конфронтации, а настоящий кризис может начаться после того, как спикер палаты представителей вернется в США.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем.