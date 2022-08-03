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Washington Post: «настоящий» кризис вокруг Тайваня может разгореться после возвращения Пелоси в США

Washington Post: «настоящий» кризис вокруг Тайваня может разгореться после возвращения Пелоси в США
globallookpress.com/Ceng Shou Yi/Keystone Press Agency

Кризис в ситуации с Тайванем, вероятно, разгорится после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вернется на родину после поездки на остров. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

Отметим, что визит Пелоси на Тайвань в Китае назвали провокацией с далеко идущими последствиями. Аналитики Washington Post считают, что это только начало конфронтации, а настоящий кризис может начаться после того, как спикер палаты представителей вернется в США.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем.

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