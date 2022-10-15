Washington Post: между США и Европой нарастает конфликт из-за поддержки Украины

Обозреватели американского издания The Washington Post рассказали, что между Соединенными Штатами и странами ЕС нарастает напряженность из-за призывов Вашингтона наращивать финансовую поддержку Украине.
Как рассказали авторы, министр финансов США Джэнет Йеллен призывала своих международных коллег увеличить финансовую поддержку Киева.
«Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам, оперативно выполнив свои нынешние обязательства перед Киевом и сделав больше», – говорила Йеллен.
Однако нашлись те, кто с ней не согласился. Так, представитель Еврокомиссии Нейтс Верле выразила несогласие с представителем США и напомнила, что ЕС уже оказал помощь Украине, в том числе и финансовую.
«Для нас это не гонка и не конкурс красоты», – заявила Верле в ответ Йеллен.
Напомним, на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса западные страны решили оказать Украине как финансовую, так и экономическую помощь. Москва не раз предупреждала, что такой подход Запада только затягивает конфликт.