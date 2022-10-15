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Washington Post: между США и Европой нарастает конфликт из-за поддержки Украины

Экс-сотрудник Белого дома раскрыл секрет, почему ЕС живет по указке США
wikipedia.org | Architect of the Capitol/Общественное достояние

Обозреватели американского издания The Washington Post рассказали, что между Соединенными Штатами и странами ЕС нарастает напряженность из-за призывов Вашингтона наращивать финансовую поддержку Украине.

Как рассказали авторы, министр финансов США Джэнет Йеллен призывала своих международных коллег увеличить финансовую поддержку Киева.

«Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам, оперативно выполнив свои нынешние обязательства перед Киевом и сделав больше», – говорила Йеллен.

Однако нашлись те, кто с ней не согласился. Так, представитель Еврокомиссии Нейтс Верле выразила несогласие с представителем США и напомнила, что ЕС уже оказал помощь Украине, в том числе и финансовую.

«Для нас это не гонка и не конкурс красоты», – заявила Верле в ответ Йеллен.

Напомним, на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса западные страны решили оказать Украине как финансовую, так и экономическую помощь. Москва не раз предупреждала, что такой подход Запада только затягивает конфликт.

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