Washington Examiner: страны Запада вынуждены играть по правилам Путина

Президент РФ Владимир Путин смог установить правила, по которым теперь играет Запад. Об этом говорится в материале Washington Examiner.
По словам обозревателя издания Тома Рогана, российский лидер рассчитывает, что западные страны поддадутся его выбору. В качестве примера приведена ситуация вокруг вывоза украинского зерна из черноморских портов.
«Даже если Россия будет идти на компромиссы на бумаге, она будет держать запасы зерна под постоянным риском. Путин хочет, чтобы Запад знал, что он может отозвать свою экспортную оливковую ветвь в любой момент», — следует из публикации.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии препятствий для вывоза украинского зерна. Так, терминал Одесского порта и военная часть находятся на значительном расстоянии друг от друга, передает RT.