WarGonzo: украинские националисты взорвали дамбу в Авдеевке

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Украинские военные устроили провокацию в Донбассе, взорвав дамбу под городом Авдеевка, сообщает Telegram-канале WarGonzo.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о подрыве дамбе в Святогорске в Донецкой области, предупредив, что украинские националисты угрожали подорвать еще один такой объект в другом населенном пункте.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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