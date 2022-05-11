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    WarGonzo: украинские националисты взорвали дамбу в Авдеевке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    WarGonzo: украинские националисты взорвали дамбу в Авдеевке

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    Федеральное агентство новостей

    Украинские военные устроили провокацию в Донбассе, взорвав дамбу под городом Авдеевка, сообщает Telegram-канале WarGonzo.

    Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о подрыве дамбе в Святогорске в Донецкой области, предупредив, что украинские националисты угрожали подорвать еще один такой объект в другом населенном пункте.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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