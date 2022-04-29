WarGonzo: Румыния стягивает войска для вторжения в Приднестровье

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. В Министерстве обороны Румынии это назвали провокацией и выразили глубокую озабоченность в связи с ситуацией. Отмечается, что теракты могли устроить украинские диверсанты, чтобы втянуть в конфликт Молдавию.