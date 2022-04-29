WarGonzo: Румыния стягивает войска для вторжения в Приднестровье

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Вооруженные силы Румынии готовятся к наступлению на Приднестровье, сообщают СМИ.
Согласно информации Telegram-канала WarGonzo, Бухарест стягивает войска для начала наступательных действия с целью установления контроля над Приднестровьем. Такую информацию сообщили журналистам источники в Кишеневе.
Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. В Министерстве обороны Румынии это назвали провокацией и выразили глубокую озабоченность в связи с ситуацией. Отмечается, что теракты могли устроить украинские диверсанты, чтобы втянуть в конфликт Молдавию.
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