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    WarGonzo: Румыния стягивает войска для вторжения в Приднестровье

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    WarGonzo: Румыния стягивает войска для вторжения в Приднестровье

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    pixabay.com

    Вооруженные силы Румынии готовятся к наступлению на Приднестровье, сообщают СМИ.

    Согласно информации Telegram-канала WarGonzo, Бухарест стягивает войска для начала наступательных действия с целью установления контроля над Приднестровьем. Такую информацию сообщили журналистам источники в Кишеневе. 

    Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. В Министерстве обороны Румынии это назвали провокацией и выразили глубокую озабоченность в связи с ситуацией. Отмечается, что теракты могли устроить украинские диверсанты, чтобы втянуть в конфликт Молдавию.

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