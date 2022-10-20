War Zone: ВМС США перебросили подлодку с ядерными ракетами в Аравийское море

Ранее, как передает RT , бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер поддержал планы корпорации Lockheed Martin, одного из ключевых подрядчиков Пентагона, нарастить производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

Речь идет о субмарине USS West Virginia класса Ohio. Она способна нести торпеды MK-48, а также ракеты Trident II D-5 с ядерными боеголовками.

Командование Военно-морских сил США перебросило подводную лодку с баллистическими ракетами на борту в акваторию Аравийского моря, сообщает War Zone.