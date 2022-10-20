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War Zone: ВМС США перебросили подлодку с ядерными ракетами в Аравийское море

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Командование Военно-морских сил США перебросило подводную лодку с баллистическими ракетами на борту в акваторию Аравийского моря, сообщает War Zone.

Речь идет о субмарине USS West Virginia класса Ohio. Она способна нести торпеды MK-48, а также ракеты Trident II D-5 с ядерными боеголовками.

Сведения о присутствии атомной подлодки ВМС США в Аравийском море распространили представители Центральное командование Вооруженных сил США.

Ранее, как передает RT, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер поддержал планы корпорации Lockheed Martin, одного из ключевых подрядчиков Пентагона, нарастить производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

аравийское море Вооружение США
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