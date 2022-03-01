Walt Disney Company объявила о приостановке поставок своих фильмов в Россию

Компания Walt Disney сообщила, что решила не поставлять свои фильмы в кинотеатры России. Соответствующей информацией поделились сотрудники организации.

Disney отменила показы своих фильмов на территории России из-за обострения ситуации вокруг Украины. Теперь российские зрители не смогут побывать на премьерах сиквела «Доктор Стрэндж», «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» и других фильмов.

Ряд запретов в отношении России связаны с проведением военной спецоперации в Донбассе. Президент Владимир Путин объявил о вынужденной мере по демилитаризации Украины 24 февраля, пишет телеканал «360».

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